شكرا لقرائتكم خبر عن انطلاق ماراثون امتحانات الثانوية العامة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

انطلقت، صباح السبت، امتحانات الدور الأول لشهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة للعام الدراسي 2018/2019، حيث يؤدي الطلاب امتحان مادة اللغة العربية والتربية الدينية.

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وتعقد الامتحانات لـ669،749 طالب وطالبة، منهم 264،653 طالب وطالبة في الشعبة الأدبية، و118,071 طالبا وطالبة في الشعبة العلمية (رياضيات)، و268,938 طالبا وطالبة في الشعبة العلمية (علوم).

ففي محافظة شمال سيناء، انطلقت امتحانات إتمام الشهاده الثانوية العامة للعام الدراسي ٢٠١٨/٢٠١٩، وسط إجراءات أمنية مشددة. وأكدت المهندسة ليلي مرتجي، وكيل وزارة التربية والتعليم بشمال سيناء، أن عدد المتقدمين للامتحانات يبلغ 3113 طالبا وطالبة «3112 بصري وطالب وحيد كفيف» من بينهم 916 طالبا وطالبة بالشعبة الأدبية و1798 طالبا وطالبة بالشعبة العلمية علوم و399 طالبا وطالبة والشعبة العلمية رياضيات، موزعين على عدد 11 لجنة من بينها 5 لجان بمركز العريش، 4 لجان بمركز بئر العبد، لجنتين بالشيخ زويد «لجنة تضم طلبة مدارس الشيخ زويد ولجنة تضم طلبة مدارس رفح».

وعلى صعيد متصل، بدأ، صباح السبت، 32081 طالبا وطالبة امتحانات الثانوية العامة في المنيا داخل 80 لجنة عامة بينها 78 لجنة بالمدارس، وواحدة للمكفوفين، وأخرى داخل سجن المنيا شديد الحراسة، وسط إجراءات أمنية مشددة وانتشار لفرق الإسعاف وانتظار لأولياء الأمور أمام المدارس للاطمئنان على أبنائهم.