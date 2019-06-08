شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو معلوماتى.. كيف تحمى نفسك من الإجهاد الحرارى عند ارتفاع الحرارة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يحدث الإجهاد الحرارى عندما يصبح الجسم جافًا وغير قادر على تبريد نفسه بدرجة كافية للحفاظ على درجة حرارة صحية، وعند ارتفاع درجات الحرارة يجب تجنب الشمس قدر الإمكان.

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ووفقا لتقرير موقع "everydayhealth" هناك بعض النصائح لمنع الإصابة بالإجهاد الحرارى وتشمل الاقتراحات ما يلى: