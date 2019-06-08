شكرا لقرائتكم خبر عن تأخر إقلاع 4 رحلات من مطار القاهرة بسبب أعمال الصيانة وظروف التشغيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهد مطار القاهرة الدولى صباح اليوم السبت تأخر إقلاع 4 رحلات دولية عن المواعيد المقررة لها بجدول التشغيل وذلك بسبب أعمال الصيانة وظروف التشغيل. Advertisements وقالت مصادر ملاحية بمطار القاهرة أن رحلتي الخطوط السعودية 321 المتجهة إلى الرياض، و318 المتجهة إلى المدينة ، ورحلة طيران النيل 113 المتجهة إلى ينبع و رحلة الخطوط فلاي ناس 871 المتجهة إلى أباها، تأخروا عن المواعيد المقررة لهم بجدول التشغيل وذلك بسبب أعمال الصيانة وظروف التشغيل.

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