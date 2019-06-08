بدء امتحان اللغة العربية للثانوية العامة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ياسمين محمد:

بدأ طلاب الصف الثالث الثانوي أداء الامتحان في مادة اللغة العربية، في التاسعة صباح اليوم السبت، ويستمر الامتحان حتى الثانية عشرة ظهرا.

وانطلق ماراثون الثانوية العامة للعام الدراسي 2018/ 2019، اعتبارا من اليوم السبت 8 يونيو 2019، ويستمر حتى 3 يوليو المقبل.

وعقب انتهاء امتحان اللغة العربية، يؤدي الطلاب الامتحان في مادة التربية الدينية بدءا من الثانية عشرة والنصف ظهرا وحتى الثانية والنصف.

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ويتقدم للامتحانات نحو 659 ألف طالب وطالبة، أمام 1817 لجنة سير امتحان على مستوى الجمهورية.

وأعلن خالد عبد الحكم، نائب رئيس امتحان الثانوية العامة، تخصيص الأرقام التالية للتواصل مع غرفة العمليات المركزية بديوان عام الوزارة للعمل على سرعة حل المشكلات التي قد تطرأ خلال أعمال الامتحانات سواءً من الطلاب أو من العاملين بلجان سير الامتحان، وهي: 27957305، و27941089، و27957592، و27957628، كما جرى تخصيص خط ساخن (19151) لغرفة عمليات الإدارة المركزية للأمن، ورقم للفاكس هو (27957431).

ونفى عبد الحكم، صحة كل النماذج الامتحانية لمادة اللغة العربية، التى جرى تداولها عبر صفحات التواصل الاجتماعي؟ منذ مساء أمس الجمعة، بزعم تسريب الامتحان، مؤكدا اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال صفحات الغش الإلكتروني.