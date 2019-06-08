72 ساعة "سيطرة".. أمن الجيزة يضبط 398 متحرشًا خلال العيد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد شعبان:

كشفت مديرية أمن الجيزة عن نتائج جهود رجال مباحث الآداب ورعاية الأحداث بالتنسيق مع الشرطة النسائية طوال أيام عيد الفطر المبارك.

وأسفرت جهود المباحث، برئاسة العميد عبير إسماعيل، مدير قطاع مكافحة العنف ضد المرأة عن ضبط 38 متحرشًا، وحجز 28 دراجة نارية مخالفة، و24 مزاولة مهنة بدون ترخيص و9 متسولين و5 حالات مضايقة سائحين.

يأتي هذا تنفيذا لخطة العمل الميداني الموضوعة بواسطة اللواء دكتور مصطفى شحاتة مساعد الوزير لقطاع أمن الجيزة بتكثيف التواجد الأمني خلال المرحلة الراهنة لاسيما الدوريات لمنع حالات التحرش والتعرض للفتيات بنطاق القطاع في أثناء احتفالات المواطنين بعيد الفطر.

تحررت المحاضر اللازمة حيال المخالفين، وباشرت النيابة العامة التحقيقات.