شكرا لقرائتكم خبر عن طلاب الثانوية الأزهرية يؤدون امتحان الجبر والهندسة الفراغية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

يستأنف طلاب الثانوية الأزهرية امتحانات نهاية العام، السبت، حيث يؤدى طلاب القسم العلمي في الشهادة الثانوية امتحان مادة الأدب والنصوص باللجنة الأولى، كما يؤدى الطلاب امتحان مادة الجبر والهندسة الفراغية باللجنة الثانية، وذلك عقب توقف الامتحانات مطلع الأسبوع الماضي بسبب إجازة عيد الفطر المبارك.

تستمر امتحانات الثانوية الأزهرية حتى 29 يونيو المقبل، ويؤديها 154954 طالب وطالبة من القسمين العلمي والأدبى، من بينهم 103067 طالبا في القسم الأدبى، و51887 طالبا في القسم العلمى، و155 طالبا بمعهد العلوم الإسلامية موزعين على نحو 572 لجنة.