شكرا لقرائتكم خبر عن أجندة السبت.. الأخبار المتوقعة 8 يونيو 2019 والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تنطلق، امتحانات الدور الأول لشهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة للعام الدراسي 2018/2019، حيث يؤدي الطلاب امتحان مادة اللغة العربية والتربية الدينية، وتعقد الامتحانات لـ 669،749 طالب وطالبة منهم 264،653 طالب وطالبة في الشعبة الأدبية و118,071 طالبا وطالبة في الشعبة العلمية (رياضيات) و268,938 طالبا وطالبة في الشعبة العلمية (علوم).

تحيي منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة «اليونسكو»، اليوم العالمي للمحيطات، ويهدف الاحتفال هذا العام إلى بناء قدر أوسع من المعرفة من خلال البحوث العلمية البحرية.

تستكمل محكمة جنايات القاهرة، نظر إعادة محاكمة الرئيس الأسبق محمد مرسي وقيادات وعناصر جماعة الإخوان الإرهابية، في قضية اقتحام السجون المصرية واقتحام الحدود الشرقية.