شكرا لقرائتكم خبر عن 670 ألف طالب وطالبة يؤدون امتحاني «العربي والدين» للثانوية العامة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار تنطلق، امتحانات الدور الأول لشهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة للعام الدراسي 2018/2019، حيث يؤدي الطلاب امتحان مادة اللغة العربية والتربية الدينية، وتعقد الامتحانات لـ 669،749 طالب وطالبة، منهم 264،653 طالب وطالبة في الشعبة الأدبية و118,071 طالبا وطالبة في الشعبة العلمية (رياضيات) و268,938 طالبا وطالبة في الشعبة العلمية (علوم).

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