شكرا لقرائتكم خبر عن مديريات التعليم تتسلم صناديق أسئلة الثانوية من المطبعة ومراكز التوزيع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تسلمت مديرية التربية والتعليم والتعليم الفنى بمحافظتى القاهرة والجيزة، صناديق الأسئلة لامتحان مادتى اللغة العربية والتربية الدينية لطلاب الثانوية العامة من المطبعة المنوط بها طباعة الأسئلة وتظريفها.

كما تسلمت المديريات الأخرى والإدارات التعليمية فى باقى المحافظات، صناديق الأسئلة من مراكز توزيع الأسئلة الموجودة فى هذه المحافظات، حيث تستعد الإدارات لتوزيعها على لجان السير بعد قليل.

وقالت مصادر مسئولة بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، إنه لا صحة على الإطلاق لتسريب أسئلة امتحان اللغة العربية، لافتة إلى أن النموذج الذى يتم تداولة هو نموذج امتحان لطلاب الصف الأول الثانوى العام، وبعيد عن امتحان اللغة العربية للثانوية العامة، والذى ينطلق فى التاسعة صباح اليوم السبت.

وطالبت المصادر، أولياء الأمور والطلاب عدم الانسياق وراء ما تروجه صفحات الغش الإلكترونى، قائلة : هدفها معروف وهو استنزاف أولياء الأمور والطلاب ماديا ومعنويا، حيث يؤدي الطلاب امتحان مادة اللغة العربية والتربية الدينية، فى اليوم الأول، وتعقد الامتحانات لـ 669,749 طالبة وطالبة منهم 264,653 طالب وطالبة في الشعبة الأدبية و118,071 طالبة وطالبة في الشعبة العلمية "رياضيات" و268,938 طالب وطالبة في الشعبة العلمية "علوم" .

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كما تعقد الامتحانات لعدد 373 طالبة وطالبة، بمدارس المتفوقين فى 11 لجنة على مستوى محافظات الجمهورية و192 طالب وطالبة (مكفوفين) في 23 لجنة بالمحافظات، ولطلاب الدمج البالغ عددهم 1208 طالب وطالبة، ولطلاب المستشفيات البالغ عددهم 40 طالب وطالبة، ولطلاب السجون البالغ عددهم 45 طالبا.

وبلغت عدد لجان النظام والمراقبة على مستوى الجمهورية 11 لجنة، كما بلغت لجان الامتحان بكل قطاع على مستوى الجمهورية 1817 لجنة سير مقسمة على 4 قطاعات كالتالي: 704 لجنة سير بقطاع القاهرة، و377 لجنة سير بقطاع الإسكندرية، و389 لجنة سير بقطاع المنصورة، و347 لجنة سير بقطاع أسيوط.

كما بلغت مراكز توزيع الأسئلة على مستوى الجمهورية 76 مركزاً، فيما بلغت عدد لجان التقدير على مستوى الجمهورية 25 لجنة، كما بلغ عدد المشاركين في لجان سير الامتحان على مستوى الجمهورية 156,371 مشارك، وبلغت عدد الاستراحات المجهزة للمعلمين المشاركين في أعمال الامتحانات 896 استراحة.