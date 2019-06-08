القبض على 12 تاجر مخدرات في حملة بالجيزة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان: شنت أجهزة الأمن بالجيزة حملة تفتيشية مكبرة استهدفت ملاحقة تجار المواد المخدرة بمختلف مراكز المحافظة. خلال الأربع وعشرين ساعة الماضية أسفرت الجهود عن ضبط 14 متهما بينهما 12 اتجارا في المخدرات بحوزتهم 980 جرام حشيش، 120 قرصا مخدرا و5 جرامات من مخدر الإستروكس. تحررت المحاضر اللازمة وأحالها اللواء دكتور مصطفى شحاتة مساعد وزير الداخلية لأمن الجيزة إلى النيابة العامة للتحقيق.

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