محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد شعبان: واصلت الأجهزة الأمنية بالجيزة جهودها لفرض سيطرتها على المنطقة الأثرية، والعمل على دعم السياحة التي تعد أحد مصادر الدخل القومي الهامة. وأعدت إدارة المرافق حملة مكبرة بالمنطقة الأثرية دائرة قسم الهرم، أسفرت عن ضبط 30 حالة اشتباه جرى التحفظ عليهم لفحصهم جنائيا والوقوف على نشاطهم. كما جرى ضبط بائع متجول و5 خيالين وجمالين يعملون بدون تصريح فضلا عن تنفيذ حكمين قضائيين وحجز سيارة بدون تراخيص. تم اتخاذ الإجراءات اللازمة حيال المتهمين، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر القبض على 30 مشتبها به في المنطقة الأثرية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.