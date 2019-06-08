مباحث التموين تضبط 35 قضية و13 مخبزا مخالفا في الجيزة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد شعبان:
أعد ضباط مباحث التموين حملة تفتيشية لضبط الخارجين عن القانون وخاصة ما يتعلق بالمجالات التموينية وغش المستهلكين، في مجال الحرص على ضبط الأسعار بالأسواق لتخفيف الأعباء على جميع المواطنين وخاصة محدودي الدخل.
جهود العميد مصطفى البكري مدير مباحث التموين بالجيزة أسفرت عن ضبط 35 قضيو متنوعة أبرزها 5 منشآت بدون ترخيص، 9 عدم حمل شهادة صحية و13 مخبزا مخالفا.
يأتي ذلك تنفيذا لتعليمات اللواء دكتور مصطفى شحاتة مساعد الوزير لقطاع أمن الجيزة بتكثيف الجهود الأمنية لضبط الأسواق.
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