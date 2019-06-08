مقتل 8 إرهابيين وامتحانات الثانوية العامة تتصدر عناوين صحف القاهرة

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - (أ ش أ):

أبرزت صحف القاهرة، الصادرة صباح اليوم السبت انطلاق ماراثون الثانوية العامة ومقتل 8 إرهابيين متورطين في الهجوم على كمين العريش وعدد من القضايا المحلية الأخرى.

الأهرام:

وقالت صحيفة (الأهرام)، إن ماراثون امتحانات الثانوية العامة يبدأ، وأعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى انهاء استعداداتها النهائية قبل انطلاق الامتحانات حيث يؤدى 669 ألفا و749 طالبا وطالبة امتحاناتهم فى مادتى اللغة العربية والتربية الدينية أمام 1817 لجنة مقسمة على 4 قطاعات وقد تسلم رؤساء لجان الامتحانات المدارس المخصصة كمقار لهذه اللجان للتأكد جاهزيتها لاستقبال الطلاب لأداء الامتحانات.

وأضافت أنه تعقد أيضا، الامتحانات لـ 373 طالبا بمدارس stem فى 11 مدرسة على مستوى الجمهورية، و192 طالبا بمدارس المكفوفين، وبلغت لجان النظام والمراقبة 11 لجنة، كما بلغت مراكز توزيع الأسئلة 76 مركزا.

وقالت الصحيفة إن وزارة الداخلية أعلنت مقتل 8 إرهابيين شاركوا في الهجوم علي كمين العريش، الذي وقع أول أيام عيد الفطر‫.

وكشفت عن أنه فور توافر معلومات حول اختباء مجموعة من العناصر الإرهابية داخل مزرعة زيتون بالظهير الصحراوي في منطقة العبور بجنوب العريش، وفي أثناء محاصرتهم، أطلقوا النيران بصورة مكثفة تجاه القوات، فتم التعامل معهم، وهو ما أسفر عن مصرع 8 عناصر عثر بحوزتهم علي 5 بنادق آلية وعبوة ناسفة وحزامين ناسفين‫.‬. وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتتولي نيابة أمن الدولة العليا التحقيق.

وقالت الصحيفة إن رئيس جهاز مدينة بدر، أكد أنه سيتم البدء فى تنفيذ أكبر مدينة طبية للسياحة العلاجية فى مصر والشرق الأوسط و إفريقيا، باستثمارات تقدر بنحو 20 مليار جنيه ، بالمدينة.

وقال إن 90% من استثمارات المشروع مصرية، وتمت المعاينة الأولية للموقع، وسيقدم فيها أحدث ما توصلت إليه علوم الطب فى العالم، والتقنيات الحديثة فى الأجهزة الطبية، ومن المقرر أن تضم المدينة 13 معهداً متخصصاً فى مختلف العلوم الطبية بطاقة استيعابية 2000 سرير ومهبطا للإسعاف الطائر، ومستشفى تعليميا وحدائق استشفاء طبيعية ومشتلاً للنباتات الطبية.

وفي الشأن الدولي، قالت صحيفة (الأهرام)، إنه فى الوقت الذى كشف فيه النقاب عن لقاء مرتقب بين الرئيس الأمريكى دونالد ترامب والمشير خليفة حفتر قائد الجيش الليبى قريبا فى البيت الأبيض، وقالت مصادر الجيش الليبي، إن قواته شنت أمس ضربة جوية هى الثانية خلال يومين على القسم العسكرى لمطار معيتيقة، وهو المطار الوحيد العامل فى طرابلس، الذى تسيطر عليه المليشيات التابعة لحكومة الوفاق برئاسة فايز السراج؛ فيما أعلن تنظيم (داعش) مسئوليته عن تفجير سيارتين ملغومتين استهدف قوات الجيش الليبى فى درنة، تسبب فى اصابة 18 شخصا على الأقل، بحسب شهود عيان وسكان.

الجمهورية:

وبدورها، قالت صحيفة (الجمهورية)، أن وزارة الداخلية أعلنت مقتل 8 عناصر إرهابية في تبادل لإطلاق النار مع قوات الأمن بالعريش.

أوضحت الصحيفة أن وزارة الداخلية قالت في بيان إنه استمراراً لجهود الوزارة في ملاحقة وتتبع العناصر الإرهابية المتورطة في مهاجمة أحد الأكمنة الأمنية جنوب العريش. الأربعاء. فقد توافرت معلومات حول اختباء مجموعة من العناصر الإرهابية داخل مزرعة زيتون بالظهير الصحراوي بمنطقة العبور جنوب العريش.

وأضافت الوزارة أنه أثناء محاصرة هذه العناصر قام الإرهابيون بإطلاق النيران بصورة مكثفة تجاه القوات فتم التعامل معهم. مما أسفر عن مقتل 8 عناصر. وعثر بحوزتهم علي 5 بنادق آلية. وعبوة متفجرة وحزامين ناسفين.

واتخذت الأجهزة الأمنية كافة الإجراءات القانونية. وتتولي نيابة أمن الدولة العليا التحقيق.

ومن ناحية أخرى قالت الصحيفة إن الأمين العام للجامعة العربية أحمد أبوالغيط دعا كافة الاطراف السودانية إلي ضبط النفس وتجنب أية تصرفات من شأنها أن تسهم في تأجيج الموقف وتصعيده أو تؤدي إلي الجنوح عن النهج السلمي لاتمام عملية الانتقال السياسي.

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وأكد السفير محمود عفيفي المتحدث الرسمي باسم الأمين العام أن أبوالغيط يتابع بقلق واهتمام بالغين التطورات الأخيرة التي شهدها السودان وبشكل خاص سقوط عشرات القتلي والمصابين في أعمال العنف يوم 3 يونيو الجاري في العاصمة الخرطوم وأدت إلي توقف الحوار بين المجلس العسكري الانتقالي وحركة اعلان قوي الحرية والتغيير.. وتقدم بخالص التعازي لاسر الضحايا متمنيا الشفاء العاجل للجرحي ورحب في هذا الصدد بإعلان المجلس العسكري الانتقالي عن اجراء تحقيق شامل في هذه الاحداث.

وأشارت الصحيفة إلى أن وزارة الصناعة والتجارة ناقشت مع الجانب الروسي خلال المنتدي الاقتصادي في سان بطرسبرج ترتيبات استضافة القاهرة الدورة الثانية عشرة للجنة المشتركة المصرية الروسية من 7 - 10 أكتوبر المقبل بالتزامن مع المعرض الصناعي الدولي خلال الفترة من 8 - 10 أكتوبر ومنتدي الأعمال المنعقد علي هامش المعرض.

وقالت إنه تم استعراض تطورات اتفاق التجارة الحرة بين مصر والاتحاد الأوراسي بعد توقيع مسودة وثيقة الاطار العام لمفاوضات اتفاق التجارة الحرة بين الاتحاد الأوراسي ومصر خلال نوفمبر الماضي وعقد الجولة الأولي من مفاوضات الاتفاق في يناير 2019 بالقاهرة والجولة الثانية بموسكو خلال ابريل الماضي وتطورات صفقة تمويل وتوريد 1300 عربة قطار ضمن خطة تطوير السكك الحديدية وخطوات التصنيع المشترك لهذه العربات وسبل تعزيز التعاون والتنسيق المشترك في أسواق الدول الافريقية خاصة في ظل ترؤس مصر للاتحاد الافريقي.

وفي الشأن الدولي، قالت الصحيفة إن القوات الجوية الليبية دمرت أمس طيارة تركية بدون طيار بالقسم العسكري بمطار معيتيقة وهي الثانية من نوعها خلال أقل من 24 ساعة.

ونقلت عن مدير المكتب الإعلامي للقيادة العامة للجيش الليبي. خليفة العبيدي. أن هذه ثاني مرة ينجح فيها سلاح الجو الليبي في تدمير وإسقاط طائرات "درون" تركية الصنع في أقل من يوم.

وأشارت إلى أن الجيش الوطني الليبي يتهم أنقرة بإرسال الأسلحة والمعدات العسكرية وكذلك الضباط لدعم ميليشيات حكومة الوفاق والإشراف علي تدريبهم.

أخبار اليوم:

وبدورها، قالت صحيفة (أخبار اليوم)، إن مدينة شرم الشيخ تستضيف يوم الأربعاء القادم المنتدي الإفريقي الأول لمكافحة الفساد، والذي يعقد تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي وبمشاركة من وزيري العدل والداخلية ورؤساء هيئات مكافحة الفساد والرقابة الإدارية وأجهزة المحاسبات والكسب غير المشروع بالدول الإفريقية وأكثر من 200 مسئول رفيع المستوي.

وأضافت الصحيفة أن المنتدي يهدف إلي تبني سياسات وخطط عمل وبرامج للقضاء علي الفساد بكل اشكاله إضافة إلي تبادل المعلومات والخبرات والتوعية حول التدابير والتجارب الوطنية ذات الصلة بمواجهة ذلك الخطر الذي يهدد دول القارة.

وأشارت الصحيفة إلى أن استضافة مصر للمنتدي تأتي في إطار مبادرة مصرية تعكس الاستعداد للتعاون ونقل الخبرات لأشقائها الأفارقة في هذا المجال الذي حققت مصر فيه انجازات ملموسة.

وأكدت الصحيفة أن اليوم تبدأ امتحانات اللغة العربية والتربية الدينية لطلاب الثانوية العامة بقسميها العلمي والأدبي ويشارك فيها 659 ألفاً و253 طالباً وطالبة.

وأشارت الصحيفة إلى أن وزارة التربية والتعليم دعت الطلاب إلى عدم القلق من أسئلة الامتحانات، مؤكدة أن الأسئلة تم وضعها من جانب متخصصين وفق مواصفات حددها المركز القومي للامتحانات وروجعت بدقة شديدة لتلافي أية أخطاء ، كما أكدت الوزارة على جاهزية جميع المحافظات لبدء الامتحانات وكشفت عن اتخاذ العديد من الاجراءات لضمان سير الامتحانات بشكل جيد وتأمينها وتوفير سبل الراحة للطلاب مع الكشف عن أية حالات للغش فور حدوثها وإحالة المخالفين للتحقيق.

وقالت الصحيفة إن مجلس النواب يناقش، في جلساته غداً، قانون زيادة المعاشات بنسبة 15% وذلك اعتبارا من أول يوليو وكشف تقرير لجنة القوي العاملة أن تكلفة زيادة المعاشات تبلغ 1ر28 مليار جنيه وأن إجمالي المستفيدين بلغ نحو 8ر9 مليون صاحب معاش.

وفي الشأن الدولي، قالت صحيفة (أخبار اليوم)، إن رئيس وزراء إثيوبيا، آبي أحمد، وصل أمس الجمعة، إلى الخرطوم، للقيام بوساطة بين المجلس العسكري الحاكم وقادة الحركة الاحتجاجية، وذلك في محاولة لتسوية النزاع بين الطرفين خاصة بعد أحداث ميدان الاعتصام.

واضافت أن زيارة آبي أحمد تأتي عقب طلب مجلس السلم والأمن الأفريقي، من الهيئة الحكومية للتنمية (إيجاد) ببذل جهود في الإطار والتواصل مع السودان من أجل استعادة السلام والاستقرار، حيث تترأس بلاده الهيئة.