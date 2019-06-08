أخبار متوقعة.. امتحانات الثانوية العامة ومحاكمة مرسي

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- أ ش أ:
تنطلق، امتحانات الدور الأول لشهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة للعام الدراسي 2018- 2019، ويؤدي الطلاب امتحان مادة اللغة العربية والتربية الدينية، ضمن أبرز الأخبار المتوقعة اليوم السبت، ونرصدها في السطور التالية.
القاهرة.. تنطلق، امتحانات الدور الأول لشهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة للعام الدراسي 2018/2019، ويؤدي الطلاب امتحان مادة اللغة العربية والتربية الدينية، وتعقد الامتحانات لـ 669,749 طالب وطالبة منهم 264,653 طالب وطالبة في الشعبة الأدبية و118,071 طالبا وطالبة في الشعبة العلمية (رياضيات) و268,938 طالبا وطالبة في الشعبة العلمية (علوم).
باريس.. تحيي منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة "اليونسكو"، اليوم العالمي للمحيطات، ويهدف الاحتفال هذا العام إلى بناء قدر أوسع من المعرفة من خلال البحوث العلمية البحرية .
القاهرة.. تستكمل محكمة جنايات القاهرة، نظر إعادة محاكمة الرئيس الأسبق محمد مرسي وقيادات وعناصر جماعة الإخوان الإرهابية، في قضية اقتحام السجون المصرية واقتحام الحدود الشرقية.
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