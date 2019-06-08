حدث ليلًا| وصول أسئلة الثانوية العامة.. ووقف "فيسبوك" على هواتف "هواوي"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود علي:

شهدت ليلة أمس وحتى الساعات الأولى من صباح اليوم السبت، العديد من الأحداث على الصعيدين المحلي والدولي.

ينطلق ماراثون الثانوية العامة للعام الدراسي 2018- 2019، اعتبارا من اليوم السبت 8 يونيو 2019، ويستمر حتى 3 يوليو المقبل، ويبدأه الطلاب بامتحاني اللغة العربية والتربية الدينية.

أعلن موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، أنه سيوقف تثبيت تطبيقه على أجهزة الهواتف الصينية "هواوي"، تطبيقًا للعقوبات الأمريكية على الشركة الصينية، وذلك بحسب ما ذكرته وكالة "فرانس برس".

ويرصد الخليج 365، أهم أحداث الساعات الماضية، في التقرير التالي.

أول تعليق لـ"التعليم" على مزاعم تسريب امتحان اللغة العربية للثانوية العامة

قال خالد عبد الحكم، نائب رئيس امتحانات الثانوية العامة، إن نموذج امتحان اللغة العربية المتداول عبر صفحات التواصل الاجتماعي تحت عنوان "تسريب امتحان اللغة العربية للثانوية العامة" لا علاقة له بالامتحان الذي يؤديه الطلاب اليوم السبت.

للتفاصيل اضغط هنا

الأسئلة وصلت فجرًا.. انطلاق ماراثون الثانوية العامة اليوم

ينطلق ماراثون الثانوية العامة للعام الدراسي 2018- 2019، اعتبارا من اليوم السبت 8 يونيو 2019، ويستمر حتى 3 يوليو المقبل، ويبدأه الطلاب بامتحاني اللغة العربية والتربية الدينية.

للتفاصيل اضغط هنا

محافظ المنيا: تعليمات صارمة بمنع توقيف سيارات توزيع أسئلة الثانوية العامة

شدد اللواء قاسم حسين، محافظ المنيا، على ضرورة التعامل المنضبط مع امتحانات الثانوية العامة التي تبدأ في المحافظة السبت، وذلك من كافة الجوانب التنظيمية أو التأمين.

للتفاصيل اضغط هنا

قبل بدايتها اليوم.. تعليم كفر الشيخ تعلن "الممنوعات" في امتحانات الثانوية العامة

عقدت الدكتورة بثينة كشك وكيل وزارة التربية والتعليم في كفر الشيخ، مساء أمس الجمعة، اجتماعا؛ لمناقشة استعدادات وجاهزية المديرية لامتحانات الثانوية العامة والتي تبدأ بعد ساعات.

للتفاصيل اضغط هنا

Advertisements

"ينخفض لـ7 جنيهات خلال أيام".. الزراعة: 3 أسباب وراء ارتفاع سعر الليمون

قال الدكتور محمد عبد السلام جبر، مدير معهد البساتين بمركز البحوث الزراعية بوزارة الزراعة، إن ارتفاع أسعار محصول الليمون يرجع إلى ثلاثة أسباب هي: كثرة تصدير المحصول هذا العام، والتغيرات المناخية التي مرت بها مصر، وسبب ثالث بيولوجي يطلق عليه "تساقط يونيو".

للتفاصيل اضغط هنا

"فيس بوك" يوقف تثبيت تطبيقه على أجهزة "هواوي"

أعلن موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، أنه سيوقف تثبيت تطبيقه على أجهزة الهواتف الصينية "هواوي"، تطبيقًا للعقوبات الأمريكية على الشركة الصينية، وذلك بحسب ما ذكرته وكالة "فرانس برس".

للتفاصيل اضغط هنا

"الحرية والتغيير" بالسودان ترحب بوساطة إثيوبيا.. و"العسكري": نرحب بالتفاوض

قالت قوى الحرية والتغيير المعارضة في السودان، إن رئيس الوزراء الإثيوبي، آبي أحمد، اقترح رئاسة دورية للمجلس السيادي في السودان تضم 8 مدنيين و7 عسكريين.

للتفاصيل اضغط هنا

واشنطن تطالب المجلس العسكري في السودان بإنهاء العنف ضد المتظاهرين

قال مستشار الأمن القومي الأمريكي جون بولتون، إنه على المجلس العسكري الانتقالي في السودان إنهاء العنف ضد المتظاهرين السلميين.

للتفاصيل اضغط هنا

بوتين: روسيا لا ترفض التواصل مع الرئيس الأوكراني الجديد

أكد الرئيس فلاديمير بوتين، يوم الجمعة، أن بلاده لا ترفض إجراء أي إتصالات مع الرئيس الأوكراني الجديد فولوديمير زيلينسكي.

للتفاصيل اضغط هنا

جوتيريش ولافروف يبحثان الوضع في سوريا وفنزويلا وأوكرانيا

بحث وزير الخارجية الروسي، سيرجي لافروف، الجمعة، مع الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو جوتيريش الوضع في سوريا وفنزويلا وأوكرانيا.

للتفاصيل اضغط هنا