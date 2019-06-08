الأسئلة وصلت فجرًا.. انطلاق ماراثون الثانوية العامة اليوم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ياسمين محمد:

ينطلق ماراثون الثانوية العامة للعام الدراسي 2018- 2019، اعتبارا من اليوم السبت 8 يونيو 2019، ويستمر حتى 3 يوليو المقبل، ويبدأه الطلاب بامتحاني اللغة العربية والتربية الدينية.

ويؤدي الطلاب امتحان اللغة العربية في التاسعة صباحا حتى الثانية عشرة ظهرا، ثم مادة امتحان التربية الدينية في الثانية عشرة والنصف وحتى الثانية والنصف ظهرا.

وقالت مصادر مسؤولة بوزارة التربية والتعليم، إنه جرى فرش جميع اللجان، من غرف الكنترولات، وتعليق كشوف المناداة، ووضع أسماء الطلاب وأرقام جلوسهم على مقاعدهم.

وبالنسبة لتسليم كراسات الأسئلة، قالت المصادر إن جميع محافظات الجمهورية تسلمت كراسات الأسئلة، باستثناء محافظتي القاهرة والجيزة، مشيرًا إلى انتقال كراسات الأسئلة من مراكز التوزيع إلى الإدارات المختلفة في الساعة السابعة والنصف صباح اليوم السبت، ليجري فتح الصناديق وتوزيع الأسئلة على اللجان الفرعية في الساعة الثامنة والنصف صباحًا، قبل بدء امتحان اللغة العربية بنصف ساعة.

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أما بالنسبة لمحافظتي القاهرة والجيزة، تصل كراسات الأسئلة لمراكز توزيع الأسئلة بهما، فجر اليوم، وفي الساعة السابعة والنصف صباحًا تتنقل إلى الإدارات التعليمية ومنها للجان سير الامتحانات في الثامنة والنصف صباحًا.

وأكدت المصادر، أن هناك تأمينات مكثفة لعملية نقل الأسئلة من الطباعة لمراكز التوزيع وحتى لجان سير الامتحانات، وكذلك إعادتها بعد إجابة الطلاب على الأسئلة.

وأضافت أن هناك تكثيفات أمنية أمام لجان سير الامتحانات، من سيارات تأمين، وأفراد أمن من قوات الشرطة، حيث يوجد بكل لجنة سير 5 أفراد أمن مع كل منهم عصا إلكترونية لتفتيش الطلاب واستخراج ما لديهم من أجهزة إلكترونية.

ولفتت المصادر إلى بدء فرق مكافحة الغش الإلكتروني، اعتبارًا من أمس الجمعة، لرصد أي تجاوزات قد تخل بالعملية الامتحانات.

ويتقدم للامتحانات نحو 659 ألف طالب وطالبة، أمام 1817 لجنة سير امتحان على مستوى الجمهورية.