محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- الخليج 365: أعلنت الشرطة مقتل 14 إرهابية في تبادل إطلاق النار بالعريش بعد استشهاد ضابط وسبعة أفراد في هجوم إرهابي في كمين بالعريش أول أيام عيد الفطر المبارك. وأنهت وزارة التربية والتعليم استعداداتها لإجراء امتحانات الثانوية العامة. ويرصد الخليج 365 في الفيديو جراف التالي أهم أحداث الأسبوع الماضي.

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كانت هذه تفاصيل خبر حصاد الأسبوع.. الثأر لشهداء العريش والتعليم تبدأ ماراثون الثانوية العامة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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