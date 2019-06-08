شكرا لقرائتكم خبر عن الصالة الموسمية في مطار القاهرة تستقبل 3 آلاف معتمر والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
استقبلت الصالة الموسمية في مطار القاهرة الدولي، الجمعة، 3 آلاف معتمر وصلوا على متن 15 رحلة جوية قادمة من الأراضي المقدسة عقب أدائهم مناسك العمرة.
يقوم فريق عمل من كافة أجهزة المطار باستقبال المعتمرين داخل الصالات وإنهاء إجراءات سفرهم ووصولهم في سهولة ويسر وتوفير كراسي متحركة لنقل كبار السن.
شهدت الصالة الموسمية كثافة تشغيلية عالية خلال الأيام الماضية لإنهاء إجراءات سفر ووصول نحو 10 آلاف معتمر يوميًا، بينهم 5 آلاف مسافر لأداء المناسك ومثلهم قادمون من السعودية على الجسر الجوى الذي نظمته شركة «مصر للطيران» لنقل 100 ألف معتمر.
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