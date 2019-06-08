شكرا لقرائتكم خبر عن امشى عدل.. الكاميرات تراقب حركة السيارات فى محيط تحويلات محور جوزيف تيتو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تراقب الإدارة العامة لمرور القاهرة، حركة السيارات بواسطة كاميرات منتشرة بمحيط تحويلات مرورية وغلق جزئى بمحور جوزيف تيتو لمنع الزحام، أثناء أعمال تجرى لإنشاء كوبرى تقاطع الدائرى مع المحور، تستغرق شهرًا كاملاً، مع تكثيف نشر الخدمات على الطرق.

وأجريت التحويلات المرورية بنهاية محور جوزيف تيتو أمام مصنع 81 الحربى وحتى مطلع الدائرى، ويتم تحويل الاتجاه القادم من جوزيف تيتو تجاه الدائرى للاتجاه الآخر القادم من الدائرى، تجاه كوبرى الحرفيين بمحور جوزيف تيتو "تحويلة مرورية بطول 250 مترا".

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كما أغلق إتجاه الحركة بنهاية محور جوزيف تيتو قبل الطريق الدائرى للقادم من كوبرى الحرفيين إتجاه الدائرى لمسافة 250 مترا، وبالنسبة للإتجاه الآخر يتم تشغيله إتجاهين مع تنفيذ الفواصل اللازمة لعزل الحركة.

وتنفذ أعمال الغلق الجزئى للطريق "شهر واحد"، لغلق الطريق المتجه إلى الدائرى من القادم من محور جوزيف تيتو والتحويل أمام مصنع 81 الحربى إلى الاتجاه الآخر القادم من الدائرى، وتجرى الشركة المنفذة الأعمال "ليلاً ونهاراً"