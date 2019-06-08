شكرا لقرائتكم خبر عن محور الدخيلة يحل اختناقات المرور بغرب الإسكندرية.. تعرف على موعد افتتاحه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

وأكدت هيئة ميناء الإسكندرية، إنه من المقرر افتتاحه أكتوبر المقبل بعد الانتهاء من أعمال تنفيذ المحور، ويتبقى فقط الانتهاء من أعمال الكهرباء، والمشروع عبارة عن إنشاء وصلة حرة لربط ميناء الدخيلة بالطريق الدولى الساحلى بهدف حل الاختناقات الحالية فى مخارج ومداخل الميناء، والتى تؤدى إلى اختناقات مرورية بطريق الإسكندرية العجمى.

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كما يساعد محور الدخيلة على الاستفادة المثلى بإمكانات الميناء الكبيرة ورفع كفاءة الحركة من وإلى ميناء الدخيلة، بالإضافة إلى أن المشروع يستهدف نقل حركة الميناء والمنطقة الصناعية والتي تصل إلى 3500 شاحنة يوميا حالياً متوقع أن تصل إلى 5 آلاف شاحنة خلال 3 سنوات إلى الطريق السريع (الطريق الدولى) مباشرة دون المرور بالمناطق السكنية التى لا تستوعب حركة النقل الثقيل وتؤدى إلى وقوع بعض الحوادث وتوقف حركة المرور في مناطق الدخيلة و العجمي بالبيطاش.