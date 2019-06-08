اعرف خطة تطوير طريق بنها - المنصورة بتكلفة 1.2 مليار جنيه × 8 معلومات

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يقدم ”الخليج 365” فى 8 معلومات كل ما تريد معرفته عن مشروع تطوير ورفع كفاءة طريق بنها - المنصورة ضمن خطة الحكومة لرفع كفاءة محاور النقل بمحافظات الدلتا.

1ـ مشروع الطريق يشمل رفع كفاءة وصيانة وإعادة رصف الطريق الحالى. 2ـ طول الطريق 73كم. 3ـ تكلفة المشروع تصل إلى 1.2 مليار جنيه. 4ـ المشروع يتضمن إنشاء 5 كبارى علوية أعلى التقاطعات المرورية. Advertisements 5ـ الكبارى التى يجرى إنشاؤها ستساهم فى القضاء على الاختناقات المرورية أمام المدن الواقعة مباشرة على هذا الطريق. 6ـ المشروع يتضمن تطوير دورانات الخلف وإنشاء حواجز خرسانية بالجزيرة الوسطى والأجناب. 7ـ المشروع سيخدم حركة انتقال الافراد ونقل البضائع بين محافظات الدلتا ويربط العديد من المراكز والمدن الواقعة على امتداد مساره. 8ـ مخطط الانتهاء من تنفيذ مشروع الطريق بالكامل أكتوبر المقبل.

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