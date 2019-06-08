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سداد مستحقات المستشفيات الخاصة مقابل علاج الطوارئ أول 48 ساعة مجانا

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد الدكتور مصطفى غنيمة رئيس قطاع الطب العلاجى بوزارة الصحة، استمرار سداد مستحقات المستشفيات الخاصة المنفذة لقرار علاج الطوارئ أول 48 ساعة مجانًا.
 

وقال الدكتور مصطفى غنيمة رئيس قطاع الطب العلاج بوزارة الصحة لـ"الخليج 365"، إن القرار الخاص بعلاج أول 48 ساعة مجانًا محل تطبيق فى المستشفيات، وتابع "تم توجيه العلاج الحر والتراخيص الطبية لتشديد الرقابة على المنشآت الطبية الخاصة والتأكد من تطبيقها للقرار بشكل مستدام، مع موافاة الوزارة بتقارير العلاج واستطلاع رأى المرضى الذين حصلوا على العلاج".

 

وطالب رئيس قطاع الطب العلاجى، بإطلاع الجمهور على تفاصيل القرار وتطبيقه ليكون هناك علم كامل بكل الحقوق والواجبات المتعلقة بالعلاج فى الحالات الطارئة.

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