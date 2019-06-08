محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ياسمين محمد:
قال خالد عبد الحكم، نائب رئيس امتحانات الثانوية العامة، إن نموذج امتحان اللغة العربية المتداول عبر صفحات التواصل الاجتماعي تحت عنوان "تسريب امتحان اللغة العربية للثانوية العامة" لا علاقة له بالامتحان الذي يؤديه الطلاب اليوم السبت.
وينطلق ماراثون الثانوية العامة للعام الدراسي 2018- 2019، اعتبارا من اليوم السبت الموافق 8 يونيو 2019، ويستمر حتى 3 يوليو المقبل، ويبدأه الطلاب بامتحاني اللغة العربية والتربية الدينية.
وأضاف في تصريحات صحفية، اليوم السبت، أن النماذج المتداولة عبر صفحات التواصل، مجرد تكهنات لتشتيت عقل الطلاب وأولياء أمورهم، مؤكدا اتخاذ جميع الإجراءات القانونيه حيال الصفحات المخالفة.
ووجه نائب رئيس الامتحان نصيحة للطلاب بعدم الالتفات، لمثل هذه الصفحات والتركيز فى أداء الامتحان منعا لتشتيت ذهنهم.
وتداولت بعض صفحات الغش الإلكتروني، نموذجا امتحانيا زعمت أنه تسريب لامتحان اللغة العربية، الذي يؤديه طلاب الثانوية العامة في التاسعة من صباح اليوم، فيما انتشرت تطبيقات وصفحات تزعم تسريب الامتحانات بمقابل مادي، ووجهت وزارة التربية والتعليم الطلاب وأولياء الأمور بعدم الالتفات لمثل هذه الصفحات، مؤكدة أن الامتحانات لن تسرب.
كانت هذه تفاصيل خبر أول تعليق لـ"التعليم" على مزاعم تسريب امتحان اللغة العربية للثانوية العامة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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