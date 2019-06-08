رفع 220 طن قمامة وتنفيذ 19 حكما قضائيا في الطالبية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد شعبان: نفذت قوات الأمن بالجيزة حملة مكبرة بشارع عثمان محرم بدائرة قسم شرطة الطالبية بمشاركة ضباط وقوات الإدارة العامة لمباحث ومرور الجيزة وقوات الأمن وإدارتي المرافق والحماية المدنية. أسفرت الحملة عن رفع 220 طن قمامة وإزالة 22 "كشك" بدون ترخيص و110 إعلانات و157 حالة تعد على الطريق العام. في مجال البحث الجنائي تم ضبط 3 قطع سلاح ناري وأبيض، متهم صادر ضده أمر ضبط وإحضار، وقضية اتجار في المواد المخدرة فضلا عن تنفيذ 19 حكما قضائيا متنوعا. تم اتخاذ الإجراءات اللازمة حيال المتهمين، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.

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