حملة الـ24 ساعة.. شارع مستشفى الصدر في قبضة أمن الجيزة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد شعبان: أعدت فرقة الطالبية والعمرانية بقطاع غرب الجيزة حملة بشارع مستشفى الصدر دائرة قسم العمرانية. أسفرت الحملة التي ترأسها المقدم محمد غراب وكيل الفرقة عن ضبط مسجلين اثنين خطرا وقطعة سلاح أبيض وتنفيذ 8 أحكام قضائية متنوعة بالإضافة إلى ضبط متهما بالاتجار في المخدرات وحجز دراجتين ناريتين مخالفتين. شارك في الحملة ضباط وقوات الإدارة العامة لمباحث الجيزة ومرور الجيزة وقوات أمن الجيزة وإدارة شرطة المرافق ورجال الحماية المدنية. تم اتخاذ الإجراءات اللازمة حيال المتهمين، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.

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