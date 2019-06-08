8 محظورات وضعها قانون التصالح فى مخالفات البناء

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نص مشروع قانون التصالح فى مخالفات البناء، والذى وافق عليه مجلس النواب فى شهر مارس الماضى، على عدة محظورات وضعها فى مادته الأولى لا يمكن التصالح فيها، ويرصد الخليج 365 أبرز ما جاء من محظورات فى القانون:

1- الأعمال التى تخل بالسلامة الإنشائية للبناء. 2- التعدى على خطوط التنظيم المعتمدة وحقوق الارتفاق المقررة قانوناً. 3- المخالفات الخاصة بالمبانى والمنشآت ذات الطراز المعمارى المتميز. Advertisements 4- تجــاوز قيـود الارتفاع المقررة من سلطة الطيران المدنى، أو تجاوز متطلبات شئون الدفاع عن الدولة. 5- البناء على الأراضى المملوكة للدولة. 6- البناء على الأراضى الخاضعة لقانون حماية الآثار وحماية نهر النيل. 7- تغيير الاستخدام للمناطق التى صدر لها مخططات تفصيلية معتمدة من الجهة الإدارية. 8- البناء خارج الأحوزة العمرانية المعتمدة.

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