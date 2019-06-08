كل ما تريد معرفته عن قضية فساد الـ360 مليون جنيه بـ"الأوقاف"

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أحال النائب العام المستشار نبيل أحمد صادق، رئيس مجلس إدارة هيئة الأوقاف الأسبق و3 آخرين إلى محكمة الجنايات لاتهامهم بتسهيل الاستيلاء على أراضى الدولة بقيمة 336 مليون جنيه.

*القضية بدأت فى 2009 وخاصة ببيع الأراضى التابعة لوقف محمد حسن الأنصارى بأقل من قيمتها. *المتهمون الثلاثة زوروا فى الأوراق لبيعها بسعر أقل لصالح المتهم الرابع. *سعر المتر فى الأرض تم بيعه بـ125 بدلاً من 175 جنيهًا. *نيابة الأموال العامة حققت مع حوالى 15 متهمًا فى القضية منذ قرابة عام. Advertisements *استمعت النيابة للشهود ومقدمى البلاغات ومجرى التحريات. *المتهمون الثلاثة أقروا بالتحقيقات بارتكاب الواقعة لصالح الرابع. *المتهمون تسببوا فى إهدار مال عام بقيمة 336 مليون جنيه. *النيابة أحالت ملف القضية للنائب العام للتصرف. *النائب العام أحال المتهمين لمحكمة الجنايات.

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