شكرا لقرائتكم خبر عن فساد أردوغان.. الرئيس التركى يعين أحد أعوانه عضوًا فى مجلس إدارة 40 شركة والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استمرار للنهج الذى يسير عليه الرئيس التركى رجب الطيب أردوغان، من محاولة السيطرة هو ونظامه على كل شىء فى تركيا، دون النظر إلى معارضيه أو غيره من أبناء الشعب التركى، وتأكيدًا للفساد الذى توغل بشكل كبير فى هذا النظام، فقام بتعيين المستشار الصحفى للخطوط الجوية التركية يحيى أوستون عضوًا فى مجلس إدارة 40 شركة قررت الحكومة السيطرة عليها بدعوى صلتها بالانقلاب الفاشل فى 2016.
صحيفة الزمان التركية قالت على لسان على كيديك، منسّق النشر فى موقع (Airporthaber)، وعضو مجلس الإدارة فى بلدية إسطنبول من حزب الخير، إن المستشار الصحفى للخطوط الجوية التركية يحيى أوستون هو عضو فى فى مجلس إدارة 40 شركة تحت الوصاية القضائية، ساخرًا: "إنه رجل عظيم وذى خبرات لا تعد ولا تحصى بحيث يستطيع أن يكون عضوًا فى فى مجلس إدارة 40 شركة استولت عليها الحكومة!"، على حد تعبيره.
وكانت الحكومة التركية قررت بعد الانقلاب المزعوم فى عام 2016 الاستيلاء على أكثر من ألف شركة ومصادرة ممتلكاتها بدعوى الصلة بحركة الخدمة التى تتهمها بتدبير هذا الانقلاب من دون تقديم أدلة مقنعة للشارع التركى والدولى.
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