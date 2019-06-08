خبير سياسي عن شهداء العريش: لن ينال من عزيمتنا واقتلاع الإرهاب من جذوره

نعي إيهاب أمام عبد العزيز السياسي البارز ، شهداء الوطن في الحادث الإرهابى الجبان، الذي وقع، بشمال سيناء، واستهداف جنود مصر البواسل، خلال أداء واجبهم في حماية الوطن، وأسفر عن استشهاد عدد منهم داعيا الله أن يتغمد الشهداء بواسع رحمته، وأن يلهم أهلهم الصبر والسلوان، وأن يحفظ مصر قيادة وشعبا وجيشا.
وقال إيهاب في تصريحات صحفية اليوم أن العمل الإرهابى الخسيس لن ينال من عزيمة الشعب المصري عن استمرار خطواتها نحو التنمية والاستقرار، ولن تقف أمام تلك الأعمال الإرهابية المنافية لأى عقيدة ودين وتنتهك الحرمات وتسفك الدماء.
وأكد أن الحادث الإرهابي لن يزيد مصر إلا قوة وعزيمة وإصرار على اقتلاع الإرهاب من جذوره واستمرار التصدي لهؤلاء المجرمين مع وعى أبناء مصر الدائم ووقوفهم خلف قيادتهم السياسية الرشيدة، ودعمهم للجهود التي يبذلها رجال وأبطال القوات المسلحة والشرطة للحفاظ على أمن واستقرار الوطن.