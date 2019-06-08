خبير سياسي عن شهداء العريش: لن ينال من عزيمتنا واقتلاع الإرهاب من جذوره

نعي إيهاب أمام عبد العزيز السياسي البارز ، شهداء الوطن في الحادث الإرهابى الجبان، الذي وقع، بشمال سيناء، واستهداف جنود مصر البواسل، خلال أداء واجبهم في حماية الوطن، وأسفر عن استشهاد عدد منهم داعيا الله أن يتغمد الشهداء بواسع رحمته، وأن يلهم أهلهم الصبر والسلوان، وأن يحفظ مصر قيادة وشعبا وجيشا.