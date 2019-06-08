مصر | نشرة حوادث "الخليج 365": "الداخلية ترد بقوة على عملية العريش الإرهابية.. ومفاجآت في تحقيقات جبهة النصرة"

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر نشرة حوادث "الخليج 365": "الداخلية ترد بقوة على عملية العريش الإرهابية.. ومفاجآت في تحقيقات جبهة النصرة" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
مباريات دولية ودية
الأرجنتين - أساسي
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02:10
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نيكاراجوا - أساسي
نيجيريا - أساسي
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18:00
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زمبابوي - أساسي
التصفيات المؤهلة ليورو 2020
كرواتيا
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15:00
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ويلز
روسيا البيضاء
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x
20:45
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ألمانيا
بلجيكا
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x
20:45
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كازاخستان
اليونان
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x
20:45
إيطاليا
تركيا
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x
20:45
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فرنسا
كأس العالم للشباب تحت 20 سنة 2019
الولايات المتحدة الأمريكية
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17:30
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الإكوادور
كوريا الجنوبية
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x
20:30
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السنغال