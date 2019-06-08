شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ كفرالشيخ يستجيب لأهالي قرية معزور بالرياض بإنشاء وحدة صحية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

استجاب الدكتور إسماعيل عبدالحميد طه، محافظ كفرالشيخ، للشكوي المقدمة من أهالي قرية معزور- 73 المهندس، التابعة للوحدة المحلية لمركز ومدينة الرياض، لتضررهم من عدم وجود وحدة صحية بالقرية حيث ان اقرب وحدة صحية تبعد عنهم حوالي 15 كم، وكان قد صدر قرار تخصيص لإنشاء وحدة صحية بالقرية منذ عام 2017.

وكلف محافظ كفرالشيخ، بإدراج وحدة 73 المهندس ضمن مقترح خطة المديرية للرعاية الصحية الأولية للعام المالي 2019-2020، ونبه باتخاذ اللازم في هذا الشأن، للصالح العام وتوفير الرعاية الطبية للمواطنين بتلك القرية.

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كما استجابت الوحدة المحلية لمركز ومدينة سيدى سالم، للمواطن «م.م» المقيم بقرية ابو غنيمة، التابعة لمركز ومدينة سيدى سالم، تنفيذاً لتكليفات الدكتور إسماعيل عبدالحميد طه، محافظ كفرالشيخ، والذى يتضرر فيها من المسئولين بالوحدة المحلية بأبوغنيمة لعدم قيامهم باتخاذ الإجراءات القانونية حيال مواطن وشقيقة لبنائه مزرعة دواجن على الارض الزراعية، وبخصوص عدم تنفيذ قرار الازالة رقم 12412، والصادر للمشكو في حقة ضمن الحملة المكبرة بان المخالفة عبارة عن مزرعة دواجن منتجة، وبالمعاينة على الطبيعة تبين أن المزرعة خالية من الدواجن.

اما بخصوص قيام الوحدة المحلية لقرية ابو غنيمة بتحرير محضر عدم تنفيذ قرار الازالة، وبالمعاينة تبين قيام الوحدة المحلية لقرية أبوغنيمة بتحرير محضر عدم تنفيذ قرار إزالة لمواطن بالمخالفة للنموذج الموجود بالقانون 119 لسنة 2018م ولائحته التنفيذية وقيامهم باصطناع محضر تحت رقم 32 بتاريخ 18 مارس 2019، صادر من الوحدة المحلية بأبوغنيمة بالمخالفة للمحاضر الواردة بنماذج القانون ولائحته التنفيذية وعدم توقيعه من مهندس التنظيم أو مدير التنظيم بالوحدة المحلية لمركز ومدينة سيدى سالم مما يترتب علية بطلان المحضر وإهدار المال العام المتمثل في غرامه 1%، عدم قيام الوحدة المحلية بأبوغنيمة باتخاذ الاجراءات القانونية حول إصدار قرار إزالة عن تطوير المزرعة، وقيام المسئولين بالوحدة المحلية بأبوغنيمة بتحرير محضر عدم تنفيذ قرار إزالة لمواطن وكذلك صدوره من الوحدة المحلية بأبوغنيمة بالمخالفة لقانون البناء 119 لسنة 2008م ولائحته التنفيذية.

وعن قيام الجمعية الزراعية بأبوغنيمة من تحرير 3 محاضر سكرتارية للمزرعة المخالفة، بالفحص تبين مخالفة المسئولين بالجمعية الزراعية بأبوغنيمة لقيامهم بتحرير محاضر مخالفة على مساحة 176م لمواطن وبالمعاينة على الطبيعة تبين انها 372م تقريباً، وإصدار قرار إزالة عن تطوير المزرعة خلال الفترة من 21 نوفمبر وهو تاريخ تحرير محضر اثبات حالة من الجمعية الزراعية وحتى 2 مايو وهو تاريخ عرض مذكرة على رئيس الوحدة بعدم قيام الفنيين بالوحدة باستكمال باقى الاجراءات حيال مخالفات المبانى التابعة للوحدة، وذلك بناءً على تقرير التفتيش المالى والإدارى، طبقاً لتكليفات محافظ كفرالشيخ.

كلف محافظ كفرالشيخ، إدارة الشؤون القانونية بالتحقيق في المخالفات الواردة بالتقرير خلال أسبوع على الاكثر، مع اتخاذ كافة الإجراءات بشأن طلب المواطن المذكور، مؤكداً أنه لاتهاون مع المقصرين.