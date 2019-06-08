شكرا لقرائتكم خبر عن لطلاب الثانوية العامة.. خد بالك 10 أسباب تحرمك من الامتحان والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تبدأ امتحانات الثانوية العامة، اليوم السبت 8 يونيو الجارى، ويقدم ”الخليج 365” للطلاب 10 أسباب يجب عليهم تجنبها وعدم الوقوع فيها حتى لا يجرى إلغاء الامتحان.
1ـ الدخول بتليفون محمول داخل اللجنة حتى لو كان مغلقًا.
2ـ استخدام التليفون المحمول يؤدى لحرمانك عامين من الامتحان.
3ـ وضع أى علامات داخل كراسة البوكليت الامتحانية.
4ـ الكتابة بأى قلم غير المحدد وهو الأزرق لأن الكتابة بغير الأوان المحددة تعتبر علامة داخل كراسة الامتحان.
5ـ الغش الجماعى يؤدى لإلغاء امتحان الطالب كما حدث وتم إلغاء امتحان 83 طالبًا فى لجنة بسوهاج العام الماضى بسبب الغش.
6ـ الهروب بكراسة الامتحان من اللجنة.
7ـ التعدى على الملاحظ أو المراقب.
8ـ تمزيق كراسة الإجابة.
9ـ كتابة أى عبارات خارجة فى كراسة الإجابة.
10ـ تصوير أسئلة داخل اللجنة والمساعدة على الغش.
كانت هذه تفاصيل خبر لطلاب الثانوية العامة.. خد بالك 10 أسباب تحرمك من الامتحان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.