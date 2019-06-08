أخبار × 24 ساعة.. رفع حالة الطوارئ استعدادا لامتحانات الثانوية العامة 2019

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - سلسلة من الأخبار التى تهم الجمهور وتتضمن عرضًا لنشاط الحكومة فى 24 ساعة، ويقدم ”الخليج 365” أهم الأخبار، خاصة الملفات الحيوية والخدمية. وفيما يلى أهم وأبرز الأخبار التى تم نشرها: يا طلاب الثانوية العامة استعدوا .. 8 صباحا موعد دخول لجنة الامتحان مترو الأنفاق يرفع حالة الطوارئ استعدادا لامتحانات الثانوية العامة 2019 جامعة الأزهر تستأنف امتحانات الفصل الدراسى الثانى بداية من الغد 6 أهداف للحكومة فى خطتها للرعاية الصحية لعام 2019/2020 حملات تفتيشية للتحقق من منع استخدام المكبرات فى غير الخطبة والأذان الأرصاد: اليوم انخفاض تدريجى فى درجات الحرارة.. والعظمى بالقاهرة 35 درجة Advertisements تحصيل 600 ألف جنيه مستحقات شكوى المصريين بإيطاليا خلال شهر الانتهاء من 2.7 مليون كارت للفلاح.. ولجان لاستكمال بطاقات الحائزين التعليم العالى تنفى مد إجازة العيد ليوم الأحد.. وتؤكد: الامتحانات بموعدها تعرف على اختبارات القدرات لطلاب الثانوية.. متى تبدأ وما إجراءاتها؟ تعرف على الأوراق المطلوبة للحصول على قرض من بنك ناصر لتطوير الحضانات 100 ألف أسرة جديدة تدخل ضمن "تكافل وكرامة" اعتبارًا من يوليو المقبل

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