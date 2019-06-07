شكرا لقرائتكم خبر عن جامعة الأزهر تستأنف امتحانات الفصل الدراسي الثاني غدا.. وتنفي مد إجازة العيد والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
في الدكتور محمد المحرصاوي، رئيس جامعة الأزهر، ما تم تداوله على بعض صفحات التواصل الاجتماعي حول مد إجازة عيد الفطر المبارك بالجامعات والمعاهد حتى غدا السبت.
وأكد رئيس جامعة الأزهر في تصريحات له، أن ذلك محض شائعات لا أساس لها من الصحة، وأن أعمال الامتحانات والكنترولات بجميع فروع الجامعة بالقاهرة والأقاليم، سوف تستأنف بدءا من غد السبت الموافق ٨ يونيو ٢٠١٩، وفق الجداول المعلنة مسبقا بالجامعات والمعاهد.
وأهابت الجامعة في بيان لها، بمنتسبيها وأبنائها من الطلاب والطالبات ومستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي عدم الانسياق وراء الشائعات، والرجوع في كل ما يتعلق بالجامعة بالمصادر الرسمية في الحصول على المعلومات والأخبار.
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