شكرا لقرائتكم خبر عن جامعة المنصورة تعلن الحالة الطبية لضحية الاعتداء من ملثمين بالمنصورة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت جامعة المنصورة، عن الحالة الطبية لضحية الاعتداء الوحشي بالأسلحة البيضاء والنارية في شارع قناة السويس أمام المارة من ملثمين، وتركوه غارقا في بركة من الدماء.

وبحسب بيان الجامعة فقد «وصل صباح اليوم الجمعة 7 /6/2019 في تمام الساعة 7:16 دقيقة المصاب إ. أ .س. ح، ٤٠ سنة، بادعاء اعتداء آخرين عليه بإصابات متمثلة في، كسر مضاعف بعظام الساق اليمنى، مصحوب بتهتك، وآثار طلق خرطوش، وتهتك بأنسجة وأوتار الرسغ الأيمن، وجرح قطعي بفروة الرأس، وشرخ بعظام الجمجمة».

وذكرت الجامعة، أنه بعد عمل الإسعافات الأولية والفحوصات اللازمة تم دخوله العمليات لإجراء التدخلات الجراحية المبدئية.

Advertisements

وكان اللواء محمد حجي، مدير أمن الدقهلية، تلقى إخطارا من اللواء محمد شرباش، مدير مباحث المديرية، يفيد بورود بلاغ لضباط قسم شرطة ثان المنصورة بوقوع مشاجرة بشارع قناة السويس بين ٥ أشخاص وإصابة أحدهم بإصابات بالغة.

انتقل ضباط مباحث القسم لمكان البلاغ وتبين وقوع مشاجرة بين ٤ أشخاص والمواطن «إيهاب ا. ع، 40 سنة»، مقيم بمساكن جديلة، وإصابته بجروح متفرقة بالجسد وطلق ناري بالقدم اليمني وجرى نقله إلى مستشفى الطوارئ الجامعي في حالة خطرة.

ورصد أحد المواطنين بكاميرة تليفونه جزء من الواقعة ونشره على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، خلال الاعتداء بسلاح أبيض على المصاب كما نشر آخرون صور وفيديو لأثار الإعتداء عليه.

تحرر عن ذلك المحضر اللازم وكلفت إدارة البحث الجنائي بسرعة ضبط الجناة.