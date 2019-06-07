شكرا لقرائتكم خبر عن فريق «بنها الجامعي» يجري جراحة نادرة لتوسعة القصبة الهوائية لمريض والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تمكن الفريق الطبي بقسم جراحة القلب والصدر بمستشفي بنها الجامعي برئاسة الدكتور محمد الجزار، من إجراء جراحة نادرة تتم لأول مرة بالمستشفى، وهي إجراء عملية توسيع للقصبة الهوائية بالمنظار لمريض كان يعاني من ضيق شديد بالقصبة الهوائية بعد الخروج من العناية المركزة نتيجة إصابته بجلطة.

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وأوضح «الجزار» أن الحالة عانت صباح اليوم من اختناق شديد وزرقة بالوجه نتيجة الاختناق ولم يكن من الممكن تركيب أنبوبة حنجرية مقاس مناسب نظرا للضيق الشديد، وفي مثل تلك الحالات كان يتم تحويل المريض لإجراء تلك الجراحة وتحويله لمستشفي أخر ولكن تدخل قسم جراحة القلب والصدر بالمستشفى، وتم إجراء جراحة لتوسيع القصبة الهوائية عن طريق فريق طبي من أقسام جراحة القلب والصدر والأنف والأذن والحنجرة والأمراض الصدرية.

وشارك في إجراء العملية الدكتورة نهى هلال مدرس مساعد القلب والصدر والدكتورة داليا ممدوح مدرس مساعد الأنف والأذن والدكتورة حسناء عمر مدرس مساعد التخدير والأطباء المقيمين وطاقم التمريض.

وأكمل «الجزار» أن الهدف من نشر هذه الحالة الفريدة والتي تحدث للمرة الأولى بقسم جراحة القلب والصدر بمستشفى بنها الجامعي برئاسة الدكتور يسري شاهين أن يعلم الزملاء من باقي التخصصات أن القسم على استعداد تام لاستقبال ومعالجة مثل هذه الحالات وألا يتم تحويلها مرة أخرى، متوجها بالشكر لله على وجود كوادر طبية جيدة جدا ومدربة للتعامل مع حالات أصعب من ذلك متوفرين طوال الأيام وفي الأجازات وكذلك منظار الشعب الهوائية الصلب اللازم لعمل مثل هذه الحالات.