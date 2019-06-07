شكرا لقرائتكم خبر عن الانتهاء من تسكين ملاحظي ومراقبي الثانوية بشمال سيناء (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

انتهت مديرية التربية والتعليم بشمال سيناء بالتنسيق مع المديريات والجهات المعنية من تسكين ملاحظي ومراقبي امتحانات الشهاده الثانوية العامة في الاستراحات المخصصة لهم.

وأكدت المهندسة ليلى مرتجى وكيل وزارة التربية والتعليم بشمال سيناء، أن عدد الاستراحات يبلغ ١٦ استراحه من بينها ٧ استراحات ببئر العبدو٥ استراحات بالعريش و٤ استراحات بالشيخ زويد، مشيرة إلى تجهيز الاستراحات بكل وسائل وسبل الراحه وتأثيثها بالأثاث المناسب.

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أضافت وكيل الوزارة، أن لجنه برئاستها وعضوية وكيل إدارة العريش التعليمية ومدير الشؤون المالية والإدارية بالمديرية ومدير إدارة الأمن ومدير مكتب وكيل الوزارة قامت بالمرور على استراحتي مدرسة الشهيد أحمد عبدالعزيز الإبتدائية ومدرسة أحمد عرابي الإبتدائية والتقت مجموعة من الملاحظين للتعرف على احتياجاتهم.

قالت وكيل الوزارة أن كل إمكانات المحافظة مسخرة لظهور امتحان الثانوية العامة بالمظهر اللائق، لذا تم التنسيق مع كافة الأجهزة بالمحافظة .

يذكر أن عدد المتقدمين للامتحانات لهذا العام يبلغ 3113 طالبا وطالبة موزعين على عدد 11 لجنة امتحانيه على مستوى المحافظة.

تسكين ملاحظي ومراقبي الثانوية العامة بشمال سيناء

تسكين ملاحظي ومراقبي الثانوية العامة بشمال سيناء

تسكين ملاحظي ومراقبي الثانوية العامة بشمال سيناء