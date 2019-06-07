"مؤشر السعودية": مصر في المرتبة الرابعة لأكثر المؤديين للعمرة بـ539 ألف شخص

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- يوسف عفيفي:

كشف مؤشر العمرة الأسبوعي بوزارة الحج والعمرة السعودية، أن أكثر من نصف مليون معتمر مصري وصلوا الأراضي المقدسة هذا الموسم حتى الآن، لتحتل المرتبة الرابعة بين أكثر الدول قدوما إلى المملكة.

وبحسب وكالة الأنباء السعودية "واس"، تصدرت باكستان المركز الأول ليبلغ عدد المعتمرين مليون و 626 ألف معتمر، تليها إندونيسيا بـ 950 ألف و748 معتمرا، ثم الهند 645 ألف و256 معتمرا، ومصر 538 ألف و940 معتمرا، واحتلت الجزائر المركز الخامس بـ 365 ألف 599 معتمرا.

Advertisements

وقالت وزارة الحج والعمرة السعودية، إن الإحصاءات التراكمية لمؤشر العمرة الأسبوعي قد سجلت إصدار 7 ملايين و626 ألف و161 تأشيرة حتى تاريخ 3 شوال الجاري، وجاء مجموع القادمين إلى المملكة 7,307,356 معتمرًا، في حين بلغ عدد المعتمرين المتواجدين داخل المملكة 901,933 معتمرًا، منهم 533,538 في مكة المكرمة، بينما يتواجد 368,395 في المدينة المنورة، فيما سجلت مغادرة 6,405,423 معتمرًا بعد أن أدّوا العمرة والزيارة.

جاء ذلك بحسب مؤشر العمرة الأسبوعي الذي أطلقته وزارة الحج والعمرة مع مطلع العام الهجري الحالي، الذي يقيس خمسة جوانب رئيسة تتمثل في عرض أعداد تأشيرات العمرة الصادرة، وإجمالي أعداد المعتمرين القادمين إلى المملكة عبر المنافذ الجوية والبرية والبحرية، وأعدادهم في مكة المكرمة والمدينة المنورة، إضافة إلى أعداد المعتمرين المغادرين بعد أن منّ الله عليهم بأداء مناسك العمرة، وأعداد الموظفين السعوديين في شركات ومؤسسات العمرة 10,946 موظفاً، منهم 9,074 من الذكور، و1,872 من الإناث.

ويهدف المؤشر الأسبوعي إلى تتبع حركة التأشيرات والقدوم والمغادرة بما يسهم في الارتقاء بجودة الخدمات المقدمة لضيوف الرحمن من معتمرين وزوّار، والوصول لمستويات متقدمة من الرضا عند المستفيدين، بما يحقق أحد أهم أهداف رؤية المملكة 2030 باستقبال 30 مليون معتمر، وإثراء تجربتهم وتحسينها من خلال خدمات متنوعة ذات جودة وقيمة عالية.