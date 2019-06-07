شكرا لقرائتكم خبر عن زحام فى الحدائق والشواطئ فى ثالث أيام العيد بالمحافظات والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

واصل المواطنون فى المحافظات احتفالاتهم بثالث أيام عيد الفطر، أمس، وشهدت الحدائق والشواطئ زحامًا شديدًا لحرص الأسر والمجموعات الشبابية على التوجه إليها قبل انتهاء الإجازة.

فى القليوبية، استقبلت الحدائق والمتنزهات العامة 150 ألف زائر من القرى المجاورة للقناطر بمحافظات الجيزة والقليوبية والمنوفية حضروا ومعهم المأكولات الشعبية حيث افترشوا المسطحات الخضراء واستمتعوا بكبارى القناطر الأثرية على فرعى النيل.

وزاد الإقبال بشكل واضح على الرحلات النيلية القادمة من مراسى القاهرة والجيزة، حيث حضر الشباب على شكل مجموعات فى رحلات جماعية وطافوا الشوارع وسط الحدائق واستمتعوا بركوب الخيل والدراجات النارية.

وقالت رحاب المزين، رئيس مدينة القناطر الخيرية، إن المدينة شهدت خلال أيام العيد استقبال أكثر من 300 رحلة نيلية للمراكب الكبيرة والصغيرة واللنشات من مراسى القاهرة والجيزة، مشيرة إلى أنه تم رفع نحو 550 طن مخلفات خلال أيام العيد.

وفى الشرقية، شهدت حديقة الحيوان بالزقازيق وعدد من النوادى ودور السينما إقبالًا من المواطنين للاستمتاع بالعيد فيما انتشر باعة الورود والهدايا ولعب الأطفال والبالونات بمحيط المتنزهات والحدائق.

وشدد المحافظ الدكتور ممدوح غراب على تكثيف أعمال النظافة لرفع مخلفات الاحتفالات ونظافة الشوارع والميادين أولا بأول.

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وقال المهندس أيمن لطفى، مدير عام حديقة الحيوان بالزقازيق، إن الحديقة استقبلت نحو ١٢ ألفا و٥٠٠ زائر أول وثانى أيام عيد الفطر من مختلف قرى ومدن المحافظة بواقع ٥٥٠٠ زائر فى اليوم الأول و٧ آلاف فى اليوم الثانى.

وفى شمال سيناء، واصل أبناء المحافظة احتفالاتهم على شاطئ البحر وفى الحدائق والمتنزهات العامة وفى المزارع، وشهدت الحدائق والمتنزهات والشواطئ إقبالا متوسطًا من المواطنين بسبب الظروف التى تشهدها المحافظة وامتحانات الثانوية العامة، وخرج المئات من الأسر إلى شاطئ البحر والحدائق العامة، فيما فضل الشباب الجلوس على الكافيهات والمقاهى والتى تقدم عروضًا فنية وحفلات غنائية خلال أيام العيد.

وواصلت المقاعد والدواوين الخاصة بالقبائل والعائلات استقبال المهنئين بعيد الفطر فى مختلف مراكز ومدن المحافظة، خاصة تجمعات المنقولين من رفح والشيخ زويد فى مناطق غرب العريش وبئر العبد.

وفى المنيا، خرج المئات إلى المتنزهات والحدائق العامة، وافترشوا المساحات الخضراء بكورنيش النيل بمدينة المنيا، وسط إجراءات أمنية مشددة

واستقبلت منطقة البهنسا المعروفة بالبقيع الثانى غرب مدينة بنى مزار، آلاف المواطنين للاحتفال بالعيد من خلال الصلاة والتبارك وزيارة المقابر.

وأكد المحافظ اللواء قاسم حسين، عدم تلقى غرفه العمليات أى شكاوى أو رصد مخالفات خلال احتفالات العيد.

وفى البحر الأحمر، كشفت تقديرات مسؤولو غرفة المنشآت الفندقية أن نحو 250 ألف زائر من المصريين والعرب قضوا إجازة عيد الفطر داخل الفنادق والقرى السياحية بالغردقة وسهل حشيش والجونة، وكانت الإشغالات طوال هذه الفترة بنسبة 100% حيث لا تزال المنشآت الفندقية ترفع شعار كاملة العدد وتشير الحجوزات المؤكدة إلى أن الإشغالات المرتفعة مستمرة خلال فترة الإجازة الصيفية لتفضيل عدد كبير قضاء الإجازة بها، ويمثل المصريون من الإشغالات ما بين 40 و50% من إجمالى النزلاء بالفنادق والقرى السياحية، وشهدت المطاعم والمحال التجارية والبازارات رواجًا تجاريًا خلال العيد، بالإضافة إلى الإقبال على رحلات السفارى والرحلات البحرية.