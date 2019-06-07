شكرا لقرائتكم خبر عن المترو يرفع «الطوارئ» استعدادًا لامتحانات الثانوية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن أحمد عبدالهادى، المتحدث الرسمى للشركة المصرية لإدارة وتشغيل مترو الأنفاق، أنه تم الانتهاء من جميع الاستعدادات الخاصة باستقبال محطات الخطوط الثلاثة للطلاب الذين يخوضون امتحانات شهادة الثانوية العامة، وذلك بناءً على توجيهات كامل الوزير، وزير النقل، وتعليمات على الفضالى، رئيس مجلس إدارة الشركة، بضرورة تذليل جميع العقبات التى قد تواجه الطلاب خلال توجههم إلى اللجان لأداء الامتحانات.

وأوضح «عبدالهادى»، فى تصريحات، أن الاستعدادات شملت زيادة عدد الرحلات فى الخطوط الثلاثة، بداية من الساعات الأولى لبدء التشغيل مرورًا بأوقات الذروة، مع الدفع بجميع القطارات المكيفة لمواجهة الطقس الحار تسهيلًا وتيسيرًا على جميع مستخدمى المرفق، مع تكثيف وجود رجال الإسعاف داخل المحطات وعلى الأرصفة تحسبًا لحدوث أى حالات إغماء أو أى حالات مرضية مفاجئة، بجانب الدفع بجميع فرق الطوارئ المنتشرة فى المحطات لمواجهة أى أعطال مفاجئة قد تحدث وإزالتها فورًا.

ولفت «عبدالهادى» إلى وجود طفرة فى الخدمة المقدمة للمواطنين، حيث يجرى العمل داخل المرفق على قدم وساق لتقديم أفضل خدمة ممكنة لجمهور الركاب، مناشدًا المواطنين التواصل مع الشركة عبر الخط الساخن «16048» ورقمى واتس آب: «01221116048- 01021778887»، والصفحة الرسمية لمترو أنفاق القاهرة لتلقى جميع الشكاوى والاقتراحات والاستفسارات الخاصة بجمهور الركاب، مؤكدًا أن احترام المواطنين وحسن معاملتهم وتقديم أفضل خدمة لهم هو ما تسعى إليه إدارة المترو، مشيرًا إلى أن جميع قيادات الشركة والعاملين فيها يتمنون التوفيق والنجاح لجميع الطلاب.