شكرا لقرائتكم خبر عن 659 ألف طالب يخوضون ماراثون «ثانوية البوكليت» اليوم والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

رفعت وزارة التربية والتعليم، الجمعة، درجة الطوارئ القصوى لتأمين امتحانات الشهادة الثانوية العامة بنظام ورقة الأسئلة المدمجة فى ورقة الإجابة «بوكليت» التى انطلقت اليوم بامتحانات مادتى اللغة العربية والتربية الدينية، حيث يؤدى ٦٥٩ ألفًا و٢٥٣ طالبًا الامتحانات داخل ١٨١٧ لجنة على مستوى الجمهورية، ومن المقرر أن تنتهى الامتحانات يوم 3 يوليو المقبل.

وقال الدكتور طارق شوقى، وزير التربية والتعليم، إن هذا العدد يعتبر الأكبر بين طلاب المرحلة خلال السنوات الأخيرة فى المنطقة بأسرها والعديد من دول العالم.

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وتابع أنه تم توزيع أسئلة الأسبوع الأول من الامتحانات المتضمنة ٥ مواد وهى اللغة العربية، والتربية الدينية، والاقتصاد، والإحصاء، واللغة الإنجليزية، على جميع المحافظات سواء التى يتم تسليمها بريا أو جويا، ما عدا القاهرة والجيزة، حيث يتم توزيع الأسئلة عليهما فجر يوم الامتحانات، وجار توزيع أسئلة الأسبوع الثانى من الامتحانات على المحافظات وهو نظام يتم تطبقه لأول مرة.

وأشار «شوقى»، إلى أنه تم التنسيق مع الوزارات المعنية لإنجاز المهمة على أكمل وجه، حيث تقوم وزارة الاتصالات، بمتابعة صفحات الغش الإلكترونى، وتتولى وزارة الداخلية عملية التأمين من خلال نشر قوات التدخل السريع بجوار اللجان، كما تم تعيين ٥ أفراد أمن من رجال الأمن الداخلى داخل كل لجنة وتجهيزهم بالعصيان الإلكترونية لعمليات التفتيش والكشف عن دخول أى مخالفات خصوصا الهواتف المحمولة، مع نشر عدد من قوات مكافحة الشغب بملابس مدنية بجوار كل لجنة، وتنظم وزارة الصحة قوافل طبية متنقلة للمرور على اللجان مع ضرورة وجود طبيب داخل كل مركز امتحانات، ويتمركز عدد من سيارات الإسعاف

بجوار اللجان.

وأصدرت الوزارة النشرة العامة رقم 1 لسنة 2019 بشأن الاشتراك فى أعمال الامتحانات العامة، التى نصت على توجيه الطلاب بخطورة حيازة الهاتف المحمول حتى لو كان مغلقًا أو أى أجهزة تكنولوجية من شأنها تسهيل عملية الغش، والنص على أن العمل على طبع، أو نشر، أو إذاعة، أو ترويج أسئلة الامتحانات، أو أجوبتها يُعرض للحبس مدة لا تقل عن سنتين، ولا تزيد على 7 سنوات، وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على 200 ألف جنيه، مع الحرمان من أداء الامتحان.