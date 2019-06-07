شكرا لقرائتكم خبر عن غدا.. 42 ألف طالبًا وطالبة يؤدون امتحانات الثانوية العامة بالقليوبية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

ينطلق غدا السبت، ماراثون امتحانات الثانوية العامة بمدارس محافظة القليوبية، بمادتي اللغة العربية والتربية الدينية، داخل 89 لجنة على مستوى المحافظة بإجمالي 42 ألفًا و642 طالبا وطالبة.

ومن جانبه قال طه عجلان وكيل وزارة التربية والتعليم بالقليوبية، إنه تم تفعيل بروتوكولات التعاون بين مديريات التربية والتعليم والأمن والصحة والتموين ورؤساء المراكز والمدن كلُ فيما يخصه لتأمين سير لجان امتحانات الصف الثالث الثانوي، بالإضافة إلى تأمين خطوط نقل أوراق الأسئلة والإجابة والكنترول والعمل على منع الغش.

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كما تم التنسيق مع أجهزة الصحة لتواجد طبيب أو زائرة صحية داخل اللجان والإسعاف تحسباً لمواجهة أي ظرف طارئ، وتقديم الإسعافات الأولية اللازمة للطلاب في حالة حدوث ظرف صحي، والتنسيق مع أجهزة المحليات ومجالس المدن والأحياء والاهتمام بأعمال النظافة ورفع القمامة أولاً بأول بمحيط المدارس بنطاق دائرة المحافظة لتوفير جو صحى وملائم لأداء الامتحانات.

وشدد على مديري الإدارات التعليمية بالمتابعة الشخصية لسير عملية الامتحانات بانتظام وتذليل جميع العقبات وحل المشاكل التي قد تواجه الطلاب أو تؤثر على سير الامتحانات بشكل طبيعي والتنسيق مع جميع الجهات مثل شركة الكهرباء لمواجهة أي أعطال كهربائية قد تحدث، وتوفير بديل آخر في حالة إنقطاع التيار الكهربائي والتأكيد على جاهزية الاستراحات المخصصة لاستقبال رؤساء اللجان والمراقبين الأوائل والملاحظين المنتدبين لتمر الامتحانات في جو من الهدوء والسهولة على الطلاب وجميع المشاركين بالامتحانات.

وأشار إلى أنه تم تشكيل غرفة عمليات بديوان المديرية لمتابعة سير عملية الامتحان، وكذلك التواصل المستمر مع مديرى الإدارات لحل أي مشاكل قد تواجه اللجان أو الطلاب.

ومن جانبها أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، عن تخصيص الأرقام التالية للتواصل مع غرفة العمليات المركزية بديوان عام الوزارة للعمل على سرعة حل المشكلات التي قد تطرأ خلال أعمال الامتحانات سواءً من الطلاب أو من السادة العاملين بلجان سير الامتحان، وهي: 27957305، و27941089، و27957592، و27957628، كما تم تخصيص خط ساخن (19151) لغرفة عمليات الإدارة المركزية للأمن، ورقم للفاكس هو (27957431).