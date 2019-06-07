شكرا لقرائتكم خبر عن منع دخول الموبايلات بلجان الثانوية العامة وحرمان المخالف من الامتحان بالجيزة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شدد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة على أبنائنا الطلاب المقبلين على امتحان الثانوية العامة غدا السبت، عدم اصطحاب التليفون المحمول داخل اللجان أثناء الامتحان، حيث سيتم حرمان الطالب من أداء الامتحان إذا تم ضبط التليفون المحمول معة داخل اللجنة.

واوضح أنه كما سيكون هناك عمليات مراجعة للطلاب قبل دخولهم للجان للتأكد من عدم وجود التليفونات المحمولة معهم، وإذا وجد معه داخل اللجنة سيتم حرمانة من الامتحان.

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وأكد المحافظ أنه تم اتخاذ كافة الإجراءات لتوفير المناخ المناسب للطلاب لأداء الامتحان دون مشاكل.

وناشد المحافظ أبنائة الطلاب بالتركيز في إجابة الأسئلة في هدوء دون ارتكاب أي مخالفات تعرضهم للعقوبة.

ومن جانبه أكد خالد حجازي وكيل وزاره التربية والتعليم بالجيزة على استعداد الإدارات التعليمية لاستقبال امتحانات الثانوية العامة، حيث تم التأكد من جاهزية المدارس لاستقبال الطلاب.