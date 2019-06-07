شكرا لقرائتكم خبر عن القليوبية تعلن استعدادها لمباريات كأس الأمم الأفريقية بشاشات عملاقة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن الدكتور محمود الصبروط وكيل وزارة الشباب والرياضة بالقليوبية، عن عقد عدة اجتماعات دورية لمتابعة أماكن مشاهدة المباريات بمراكز الشباب والأندية، وذلك في إطار استعدادات مديرية الشباب والرياضه لكأس الأمم الأفريقية التي ستنطلق الشهر الجاري.

Advertisements

وقال «الصبروط»، إنه سيتم تزويد مراكز الشباب بشاشات عملاقة بالتعاون مع وزارة الاتصالات لـ ٨ مراكز شباب، بالإضافة لـ 81 مركز شباب على مستوى المحافظة لإذاعة مباريات كأس الأمم الأفريقية.

وعلى جانب آخر عقد وكيل وزارة الشباب والرياضة، ووليد الفرماوي وكيل المديرية، اجتماعا مع مديري الإدارات الفرعية اليوم الجمعه ٧ / ٦ / ٢٠١٩ بحضور رمزي هندي رئيس الإدارة المركزية لمراكز الشباب والهيئات، وأحمد عفيفي مدير عام الترويج والإعلام بالوزارة، للانتهاء من استعدادات مراكز الشباب لتوفير أماكن مشاهدة مباريات كأس الأمم الأفريقية واستقبال أكبر عدد من المواطنين.

ويأتي ذلك بناء على توجيهات الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضه والدكتور علاء عبدالحليم محافظ القليوبية.