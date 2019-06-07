شكرا لقرائتكم خبر عن 125 ألف زائر لحديقة الحيوان اليوم.. و 325 ألف خلال أيام العيد الثلاثة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد الدكتور محمد رجائي رئيس الإدارة المركزية لحدائق الحيوان ان الحديقة استقبلت اليوم 125 الف زائر في ختام اجازة عيد الفطر المبارك وان إجمالي زوار الحديقة خلال الإجازة بلغ 325 الف زائر وان إدارة الحديقة قدمت لهم كل وسائل الراحة حتى يستمتعوا بالإجازة. فيما أشادت الدكتورة د منى محرز نائب وزير الزراعة للثروة الحيوانية والسمكية والداجنة بجهود العاملين فى الحديقة، كما أشاد رجائي بتعاون المواطنين والتزامهم بالتعليمات مما ساهم فى تسهيل مهمة العاملين بالحديقة، ووجه رئيس الإدارة المركزية لحدائق الحيوان الشكر لكل الأجهزة المعنية بمحافظة الجيزة على تعاونهم مع إدارة الحديقة.

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