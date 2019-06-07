شكرا لقرائتكم خبر عن يا طلاب الثانوية العامة استعدوا .. 8 صباحا موعد دخول لجنة الامتحان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تنطلق غدا السبت امتحانات الثانوية العامة، 2019، وأكدت مصادر مسئولة، إنه سيتم السماح للطلاب بدخول اللجنة الرئيسية للامتحان من الثامنة صباحا.

وأوضحت المصادر فى تصريحات خاصة، أن اليوم الأول له خصوصيته، حيث أن الطلاب دائما يرغب فى معرفة لجنته وأيضا يعتبر يوم تنظيمى بالنسبة لرؤساء اللجان والمراقبين.

وشددت المصادر أن سبب السماح للطلاب بدخول الامتحان مبكرا إجراء التفيش بشكل دقيق بحثا على أى وسائل غش وفى حالة تأخر دخول الطلاب سوف يصيب الطلاب بحالة من التوتر والقلق كما أن الوزارة حريصة على أن يكون الطالب فى التاسعة صباحا جالسا على المقعد وفى يده كراسة الامتحان.

وأشارت المصادر إلى أن الملاحظين سيكونوا فى لجان السير الفرعية أى أن الطالب سوف يستقبله الملاحظ داخل اللجنة ومن ثم فلن تكون هناك أى فرصة للطالب للتفكير فى الغش.

وتنطلق امتحانات الثانوية العامة 2019، غدا السبت 8 يونيو 2019 ، حيث يؤدي الطلاب امتحان مادة اللغة العربية والتربية الدينية، فى اليوم الأول، وتعقد الامتحانات لـ 669,749 طالبة وطالبة منهم 264,653 طالب وطالبة في الشعبة الأدبية و118,071 طالبة وطالبة في الشعبة العلمية "رياضيات" و268,938 طالب وطالبة في الشعبة العلمية "علوم" .

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كما تعقد الامتحانات لعدد 373 طالبة وطالبة، بمدارس المتفوقين فى 11 لجنة على مستوى محافظات الجمهورية

و192 طالب وطالبة (مكفوفين) في 23 لجنة بالمحافظات، ولطلاب الدمج البالغ عددهم 1208 طالب وطالبة، ولطلاب المستشفيات البالغ عددهم 40 طالب وطالبة، ولطلاب السجون البالغ عددهم 45 طالبا.

وبلغت عدد لجان النظام والمراقبة على مستوى الجمهورية 11 لجنة، كما بلغت لجان الامتحان بكل قطاع على مستوى الجمهورية 1817 لجنة سير مقسمة على 4 قطاعات كالتالي: 704 لجنة سير بقطاع القاهرة، و377 لجنة سير بقطاع الإسكندرية، و389 لجنة سير بقطاع المنصورة، و347 لجنة سير بقطاع أسيوط.

كما بلغت مراكز توزيع الأسئلة على مستوى الجمهورية 76 مركزاً، فيما بلغت عدد لجان التقدير على مستوى الجمهورية 25 لجنة، كما بلغ عدد المشاركين في لجان سير الامتحان على مستوى الجمهورية 156,371 مشارك، وبلغت عدد الاستراحات المجهزة للمعلمين المشاركين في أعمال الامتحانات 896 استراحة.