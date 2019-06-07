تعرف على خطة التأمين الطبى للجان امتحانات الثانوية العامة × 8 معلومات

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تتخدذ الدولة سلسلة من الإجراءات التأمينية لطلاب الثانوية والعامة والمراقبين والمصححين من ضمنها خطة التأمين الطبى لتوفير كافة سبل الرعاية الصحية لهم من بدايتها وحتى انتهائها. ”الخليج 365” يستعرض تحليل معلوماتى حول آليات خطة التأمين الطبى بجميع اللجان على مستوى الجمهورية بالإضافة إلى شموليتها لإستعدادات المستشفيات. 1- رفع درجة الاستعداد القصوى بالمستشفيات ومديريات الشئون الصحية. 2- تجهيز فرق الانتشار السريع من أطباء الرعاية الحرجة والعاجلة. 3- تحديد مستشفيات الإخلاء ودعم المستشفيات بأطباء فرق الانتشار السريع المركزية. Advertisements 4- دعم المستشفيات بالأدوية والمستلزمات والتجهيزات،. 5- توفير كميات من أكياس الدم ومشتقاته. 6- ورفع درجة الاستعداد بغرفة العمليات المركزية وفي المحافظات تحسبًا لأى طوارئ. 7- الدفع بسيارات الإسعاف بمحيط لجان امتحانات الثانوية ولجان التصحيح. 8- رفع درجة استعداد فريق الانتشارالسريع بكل محافظة لتقديم الدعم لأى من مستشفيات المحافظة أو المحافظات المجاورة عند الضرورة.

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