رئيس حدائق الحيوان: 125 ألف زائر لحديقة الجيزة في ثالث أيام العيد

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- (أ ش أ):

أكد الدكتور محمد رجائي رئيس الإدارة المركزية لحدائق الحيوان أن حديقة حيوان الجيزة استقبلت حتى الآن حوالي 125 ألف زائر في ثالث أيام عيد الفطر المبارك.

وقال رجائي - في تصريح خاص لوكالة أنباء الشرق الأوسط اليوم الجمعة - إن إجمالي عدد زوار الحديقة خلال أيام عيد الفطر الثلاثة بلغ 325 ألف زائر، مؤكدًا أنه تم تقديم كافة وسائل الراحة ليستمتعوا بالزيارة، مشيدًا بجهود العاملين بالحديقة.

وأضاف أن الحديقة بدأت في استقبال زوارها منذ السابعة صباحا خلال أيام العيد الثلاثة ، لافتا إلى أن الحديقة شهدت إقبالا كثيفا من المواطنين للاستمتاع بإجازة العيد داخل الحديقة.

وأوضح رجائي أنه تم خلال الفترة الماضية زيادة المسطحات الخضراء وإضافة 2700 شتلة جديدة، فضلا عن زيادة حظائر الحيوانات بالحديقة والطرق والبرك ونافورات المياه ودورات المياه، موضحًا أنه تم زيادة عدد منافذ بيع التذاكر إلى تسعة منافذ، وزيادة أعداد العاملين ومنع إجازاتهم في هذا اليوم لتسهيل عملية دخول زوار الحديقة ولمنع التكدس أمام أبواب الدخول.

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وأشار إلى أنه توجد في الحديقة ولدات جديدة من الحيوانات، كما تم إضافة حيوانات جديدة، وزواحف جديدة في ظل خطة مستمرة ودائمة لتطوير حديقة حيوان الجيزة وإسعاد المواطنين خلال فترة الإجازات والأعياد.

ولفت الدكتور رجائي إلى زيادة عدد سلات القمامة لتغطي كافة أرجاء الحديقة تيسيرا على الجمهور للتمكن من إلقاء المخلفات فيها وعدم إلقائها في طرقاتها، كما تم زيادة عدد المقاعد الخشبية داخل الحديقة.

وأوضح رئيس الإدارة المركزية لحدائق الحيوان أنه تم تأهيل دورات المياه بحديقة حيوان الجيزة، بالإضافة إلى تزويدها بدورات مياه متنقلة أثناء فترة العيد، كما أنه تم إقامة دورات مياه لخدمة متحدي الإعاقة.

وأشاد رجائي بتعاون المواطنين والتزامهم بالتعليمات، مما ساهم فى تسهيل مهمة العاملين بالحديقة، كماوجه الشكر لكل الأجهزة المعنية بمحافظة الجيزة على تعاونهم مع إدارة الحديقة.