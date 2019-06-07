محمد اسماعيل - القاهرة - تصوير- مصطفى الشيمي: احتفل المصريون لليوم الثالث على التوالي بمتنزهات وحدائق المحافظات المختلفة، في آخر أيام عيد الفطر المبارك. ورصدت عدسة "الخليج 365" احتفال العشرات من المواطنين بشلالات محمية وادي الريان بمحافظة الفيوم. وتجمّع العشرات من المواطنين حول الشلالات الموجودة بالمحمية، هربًا من الموجة الحارة التي تعرضت لها البلاد منذ أيام. والتقط المتواجدون الصور التذكارية "سيلفي" أثناء استمتاعهم بأجواء المحمية.

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كانت هذه تفاصيل خبر الاستمتاع بالشلال.. 20 صورة ترصد احتفالات المواطنين بـ"وادي الريان"​ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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