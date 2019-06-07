سقط بـ82 قطعة.. حلم الثراء عبر تجارة الآثار ينتهي بكلابش الشرطة (فيديو)

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365: تباشر أجهزة الأمن التحقيق في ضبط أحد الأشخاص بأسيوط وبحوزته 82 قطعة يشتبه فى أثريتها بقصد الاتجار. تمكنت الأمنية بمديرية أمن أسيوط عقب تقنين الإجراءات من ضبط أحد الأشخاص 35 سنة مقيم بدائرة مركز شرطة البداري بمنطقة المعلمين بدائرة قسم شرطة أول أسيوط وبحوزته كيس بلاستيك كبير الحجم بداخله 82 قطعة مختلفة الأشكال والأحجام يشتبه فى أثريتها. Advertisements المضبوطات جاءت على النحو التالي: 17 تمثالا صغير الحجم، 4 مبخرات صغيرة الحجم، 60 عملة وجعران، واعترف المتهم بحيازته للمضبوطات بقصد الاتجار. تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.

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